В Ростове запретили парковку вблизи Текучевского моста и Театральной площади

С 18 января 2025 года в Ростове-на-Дону собираются запретить парковку машин на двух улицах в районах Текучевского моста и Театральной площади. Об этом предупредили в городском департаменте автодорог.
На улице Песчаной стоянку машин запретят с южной и северной стороны на участке от здания № 23 до здания № 14. Оставлять автомобили нельзя будет в рабочие дни с 8 утра до 20 часов вечера.
На улице Терской круглосуточный запрет на парковку транспорта введут с южной стороны на участке от Нижегородской до Краснофлотского.
Добавим, также с 16 января по 31 марта 2025 года в Ростове-на-Дону ограничат проезд по подъездной дороге к жилому комплексу на Совхозной, 32А (ул. Глушкова), от строения № 1 до № 63.