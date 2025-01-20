Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Всего за семь дней в Иркутской области 11 тысяч человек заболели ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, из зарегистрированных случаев более шести тысяч выявлены у детей. Кроме того, у 31 сибиряка подтвердился диагноз грипп.
— Выявлено 113 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Приангарье подтверждено 405168 случаев, — поделились в региональном управлении.
Также в ведомстве напомнили, что во время сезонного роста заболеваемости нельзя забывать о мерах предосторожности. А именно, носить маску в местах скопления людей, мыть рук или пользоваться антисептиком, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух нелегальных кредиторов нашли в Иркутской области.