Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Также у 31 сибиряка подтвердился грипп.

Источник: Комсомольская правда

Всего за семь дней в Иркутской области 11 тысяч человек заболели ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, из зарегистрированных случаев более шести тысяч выявлены у детей. Кроме того, у 31 сибиряка подтвердился диагноз грипп.

— Выявлено 113 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Приангарье подтверждено 405168 случаев, — поделились в региональном управлении.

Также в ведомстве напомнили, что во время сезонного роста заболеваемости нельзя забывать о мерах предосторожности. А именно, носить маску в местах скопления людей, мыть рук или пользоваться антисептиком, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двух нелегальных кредиторов нашли в Иркутской области.