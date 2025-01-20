Более 11 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Всего за семь дней в Иркутской области 11 тысяч человек заболели ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, из зарегистрированных случаев более шести тысяч выявлены у детей. Кроме того, у 31 сибиряка подтвердился диагноз грипп.