СК начал проверку после пожара на омском заводе, где пострадал рабочий

Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку после пожара на заводе по производству полипропилена в Советском округе Омска, который произошел утром в понедельник, 20 января. В результате возгорания пострадал один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.