СК начал проверку после пожара на омском заводе, где пострадал рабочий

Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку после пожара на заводе по производству полипропилена в Советском округе Омска, который произошел утром в понедельник, 20 января. В результате возгорания пострадал один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром 20 января на территории завода загорелся резервуар. Один из рабочих получил ожоги рук. На данный момент возгорание полностью ликвидировали. Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса. Что именно стало причиной пожара, будет установлено в ходе проверки.
Следователи примут решение о заведении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов по итогам проверки.
Прокуратура Советского округа также организовала проверку по факту произошедшего. На место случившегося выезжали зампрокурора Омской области Дмитрий Попов и зампрокурора Советского округа Павел Умрихин.
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