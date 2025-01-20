В Башкирии за неделю ковидом заболели 69 человек.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии за минувшую неделю составило 69. Всего к сегодняшнему дню на амбулаторном лечении находятся 709 человек, в больнице лечатся 92. Коэффициент распространения вируса — 0,9. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства.
На минувшей неделе 322 бригады скорой помощи совершили почти 23 тыс. выездов, из них 92% доехали до пациентов в 20-минутный срок.
Врачей на дом вызывали 19,35 тыс. раз. Также 674,5 тыс. жителей записались на приёмы к врачам (на 152 тыс. больше, чем неделей ранее).