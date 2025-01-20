Список жизненно важных лекарств расширили в России

В обновленный список ЖНВЛП добавлено 18 новых наименований, включая препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, а также инфекций.



В частности, в перечень включены средства для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, ХОБЛ и тяжелой формы бронхиальной астмы, а также для профилактики тромбообразования и антиретровирусной терапии.



Среди добавленных препаратов — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб с пролголимабом, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин с пиоглитазоном, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир с ритонавиром, фампридин, гликопиррония бромид с индакатеролом и мометазоном, а также другие препараты.



Кроме того, для четырех препаратов добавлены новые лекарственные формы, включая инсулин лизпро, даратумумаб, диклофенак и пирибедил.



В перечень препаратов для лечения редких и сложных заболеваний также включен изатуксимаб, который используется при лечении множественной миеломы.



Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что уже половина этих медикаментов производится в России. Он подчеркнул, что работа по увеличению доли отечественного производства будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Цель — к 2030 году довести долю производства жизненно необходимых и важнейших препаратов в России до 90%, что позволит снизить зависимость от зарубежных поставок.



Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством, и они доступны пациентам в рамках программы госгарантий бесплатного медобслуживания. В списке ЖНВЛП более 800 медикаментов, а препараты для лечения высокозатратных заболеваний централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно.