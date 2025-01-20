Директора уфимской строительной компании обвиняют в невыплате зарплаты

В Уфе руководителя строительной компании обвиняют в невыплате сотрудникам зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, организация с июля 2023 года по июль 2024 года накопила долгов перед тремя работниками на сумму более 400 тысяч рублей. Надзорное ведомстве поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
— Ход и результаты его расследования, а также восстановление прав граждан находятся на контроле надзорного ведомства, — заключили в прокуратуре.
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