Грибную ферму из «губернаторской сотни» решили продать в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области начали продажу грибной фермы. Весть участок, недвижимость на нем и оборудование оценили в 200 млн рублей. Бизнес-предложение опубликовано на одном из порталов с бесплатными объявлениями.
— Производство работает, как часы. Проект входит в «губернаторскую сотню». Это действующий бизнес, на сегодня лучшее вложение для серьезных игроков. Это курица, несущая золотые яйца, — написал продавец.
В объявлении уточняется, что речь идет о площадке по производству шампиньонов, работающей с декабря 2017 года в поселке Овощном. Земля в 7,8 га продается за 24 млн рублей, а недвижимость и производственная техника обойдутся новому владельцу в 167 млн рублей. Еще 9 млн рублей потребуется на оплату компоста, упаковки и других материалов.
В рамках проекта строительства фермы уже возвели шесть камер производительностью 1,280 тонн в год (34 кг на кв. метр), адмистративно-бытовой комплекс, подключили газ, электричество, воду, установили дизель-генератор, есть емкости для тушения пожара. На производстве сейчас работают 50 человек.
Продавец уверяет, что бизнес должен окупиться покупателю примерно в течение пяти лет. Добавим, с 6 января объявление уже набрало 144,8 тысячи просмотров, в частности, 18 просмотров за 20 января.