Грибную ферму из «губернаторской сотни» решили продать в Ростовской области

В объявлении уточняется, что речь идет о площадке по производству шампиньонов, работающей с декабря 2017 года в поселке Овощном. Земля в 7,8 га продается за 24 млн рублей, а недвижимость и производственная техника обойдутся новому владельцу в 167 млн рублей. Еще 9 млн рублей потребуется на оплату компоста, упаковки и других материалов.