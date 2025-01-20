В Омской области будут регулировать цены на два вида хлеба

Правительство Омской области заключило соглашение с пяти крупными производителям и торговыми сетями о стабилизации цен на два вида хлеба. Компании не будут повышать отпускные цены для розничных сетей, а последние для потребителей, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.