В Омской области будут регулировать цены на два вида хлеба

Правительство Омской области заключило соглашение с пяти крупными производителям и торговыми сетями о стабилизации цен на два вида хлеба. Компании не будут повышать отпускные цены для розничных сетей, а последние для потребителей, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
Соглашение позволит стабилизировать цены на два вида хлеба для населения: хлеб пшеничный из муки первого сорта формовой (кроме нарезного) массой 650 граммов, хлеб урожайный формовой (кроме нарезного) массой 750 граммов.
Документ подразумевает, что максимальная наценка на указанные виды хлеба в торговых сетях составит 10%.
К соглашению присоединились такие производители, как ООО «ХОЛЛИФУД», ООО «Формат», СППК «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар», АО «Сибирский хлеб».
Ранее мы сообщали, что стоимость килограмма сливочного масла в Омске превысила 1000 рублей. По сравнению с последней неделей 2024 года килограмм продукта подорожал почти на 50 рублей.