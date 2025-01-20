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Похолодание, дожди и снег: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

На предстоящей неделе жителей Узбекистана ожидают похолодание, дожди и снег, сообщает Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 86% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Vaib.Uz

Прогноз погоды на ближайшие дни

Вторник:

На большей части территории страны ожидаются дожди, которые на севере будут переходить в снег. В горных и предгорных районах возможны сильные осадки. Исключением станут области Ферганской долины, где осадки маловероятны. Температура: ночью 0−5 градусов тепла, днём 5−10 градусов тепла.

Среда:

На территорию Узбекистана поступит влажная и холодная воздушная масса из Поволжья. В большинстве регионов ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, где осадков не будет. Температура: ночью и днём 0−5 градусов тепла.

Четверг:

Снег выпадет преимущественно в первой половине дня в центральных и восточных регионах страны. Температура значительно понизится:

Ночью: 2−7 градусов мороза (на севере до 8−13 градусов мороза).

Днём: от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Пятница:

По всей республике осадков не ожидается.

Температура:

Ночью: 2−7 градусов мороза (на севере до 8−13 градусов мороза).

Днём: 2−7 градусов тепла (на севере от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла).

На протяжении недели местами возможен туман, что может осложнить видимость на дорогах.

Погода в Ташкенте

Вторник: временами дождь, ночью и утром возможен туман. Температура: ночью 2−4 градуса тепла, днём 8−10 градусов тепла.

Среда: дождь с переходом в снег, ночью и утром возможен туман. Ожидается усиление ветра до 12−14 м/с. Температура: ночью и днём 1−3 градуса тепла.

Четверг: ночью и утром возможен снег. Температура: ночью 4−6 градусов мороза, днём от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.