Похолодание, дожди и снег: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

На территорию Узбекистана поступит влажная и холодная воздушная масса из Поволжья. В большинстве регионов ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, где осадков не будет. Температура: ночью и днём 0−5 градусов тепла.