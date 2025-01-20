Больше 10 тысяч жителей Хабаровского края могут попасть в реестр алиментщиков

Напомним, что одной из самых эффективных мер по взысканию долгов сейчас является арест имущества. Так, на сегодняшний день в Хабаровском крае в рамках 4695 производств наложены ограничения на общую сумму, превышающую 1 миллиард 219 миллионов рублей. Ещё хорошо действует на должников привлечение к административной ответственности. С учётом того, что следующим шагом является уголовное преследование, люди стараются как можно скорее рассчитаться с долгами.