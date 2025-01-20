Больше 10 тысяч жителей Хабаровского края могут попасть в реестр алиментщиков

Уже в конце мая текущего года в России должен начать работать реестр злостных неплательщиков алиментов, что должно побудить нерадивых родителей рассчитаться по долгам перед своими детьми. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в открытый перечень внесут сведения об алиментщиках, объявленных судебными приставами-исполнителями в розыск. Речь идёт только о тех, кто был привлечён к административной или уголовной ответственности за неисполнение своих обязательств.
По информации, предоставленной нашему корреспонденту в пресс-службе межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, в Хабаровском крае в зоне риска находится порядка 10 900 человек, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. В общей сложности они задолжали своим детям 1 миллиард 762 миллиона рублей. При этом за прошлый год удалось взыскать в пользу несовершеннолетних более 806 миллионов рублей.
Согласно закону, который в мае прошлого года подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, извещать о включении или исключении должника из единого реестра будут в течение суток. При этом информация о злостных неплательщиках будет общедоступна вплоть до дня погашения задолженности по исполнительному производству или его окончания.
С момента формирования реестра неплательщикам алиментов станет сложнее скрыть факт ненадлежащего содержания своих детей. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников Федеральная служба судебных приставов будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования России.
Напомним, что одной из самых эффективных мер по взысканию долгов сейчас является арест имущества. Так, на сегодняшний день в Хабаровском крае в рамках 4695 производств наложены ограничения на общую сумму, превышающую 1 миллиард 219 миллионов рублей. Ещё хорошо действует на должников привлечение к административной ответственности. С учётом того, что следующим шагом является уголовное преследование, люди стараются как можно скорее рассчитаться с долгами.