В Казахстане выдачу больничного листа хотят перевести в электронный формат

В частности, в рамках оптимизации и снижения использования бумажных документов преудсматривается перевести выдачу больничных листов и справки о временной нетрудоспособности в электронный формат.
Сейчас услуга «Выдача листа о временной нетрудоспособности» предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.
Как пояснили в Минздраве, основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 февраля.