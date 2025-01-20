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В Казахстане выдачу больничного листа хотят перевести в электронный формат

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в рамках оптимизации и снижения использования бумажных документов преудсматривается перевести выдачу больничных листов и справки о временной нетрудоспособности в электронный формат.

Сейчас услуга «Выдача листа о временной нетрудоспособности» предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.

Как пояснили в Минздраве, основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 февраля.