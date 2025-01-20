Минниханов и Любимова осмотрели новое здание театра Камала в Казани

«Кроме того, мы планируем проводить медиации. Это экскурсии, которые основаны на диалоге с людьми. Таким образом мы сможем получить более полную обратную связь, а зрители будут ощущать себя ближе к театру. Пока точной даты, когда это все будет происходить нет, но ориентировочно, в марте».