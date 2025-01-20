Почти 20 кг продуктов хотели незаконно провести в Иркутскую область из-за рубежа

В Иркутскую область хотели ввезти почти 20 килограммов запрещенных продуктов. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, товары без сопроводительных документов были найдены у пассажиров из-за рубежа и стран СНГ.
— Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора проконтролировали экспорт двух партии куриных яиц в Монголию. Было вывезено 604 тысячи штук, — пишут в информационном агентстве.
Что касается запрещенных продуктов, то после изъятия они были уничтожены. А вот вывоз домашних питомцев прошел штатно. За неделю пять животных вместе с владельцами отправлялись в путешествия в Турцию и Таиланд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 11 тысяч человек заболел острой респираторной вирусной инфекцией за неделю в Иркутской области. Также у 31 сибиряка подтвердился грипп.