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Почти 20 кг продуктов хотели незаконно провести в Иркутскую область из-за рубежа

У перевозчиков не было обязательных документов для ввоза на товары.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область хотели ввезти почти 20 килограммов запрещенных продуктов. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, товары без сопроводительных документов были найдены у пассажиров из-за рубежа и стран СНГ.

— Помимо этого, сотрудники Россельхознадзора проконтролировали экспорт двух партии куриных яиц в Монголию. Было вывезено 604 тысячи штук, — пишут в информационном агентстве.

Что касается запрещенных продуктов, то после изъятия они были уничтожены. А вот вывоз домашних питомцев прошел штатно. За неделю пять животных вместе с владельцами отправлялись в путешествия в Турцию и Таиланд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 11 тысяч человек заболел острой респираторной вирусной инфекцией за неделю в Иркутской области. Также у 31 сибиряка подтвердился грипп.