В Омске девочка сбежала из дома и смогла вернуться только через суд

Ранее мужчина проживал в спорном жилье вместе с дедом, который был нанимателем жилого помещения. В квартире также были зарегистрированы жена и дочь омича. Спустя время дедушка умер, и отношения бывших супругов не заладились. Мужчина был вынужден съехать. Сначала он арендовал жилье, а затем проживал у матери, в машине и гараже, чтобы дочь не наблюдала скандалы.