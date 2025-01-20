В Омске девочка сбежала из дома и смогла вернуться только через суд

Ранее мужчина проживал в спорном жилье вместе с дедом, который был нанимателем жилого помещения. В квартире также были зарегистрированы жена и дочь омича. Спустя время дедушка умер, и отношения бывших супругов не заладились. Мужчина был вынужден съехать. Сначала он арендовал жилье, а затем проживал у матери, в машине и гараже, чтобы дочь не наблюдала скандалы.
Все это время омич неоднократно пытался попасть в квартиру, но безуспешно. Через несколько лет он подал заявление на развод. В квартире осталась проживать несовершеннолетняя дочь. Она сбежала из дома из-за постоянных ссор, скандалов, рукоприкладства со стороны матери и домогательств сожителя матери. Девушка жила с отцом и бабушкой, иногда у подруг.
После многолетних безуспешных попыток урегулировать ситуацию в досудебном порядке и вселиться в квартиру, дочь и экс-супруг обратились в суд. Гражданка сменила замки на входной двери и отказывается выдавать комплект ключей. Любое взаимодействие с ней приводит к конфликтам, — говорится в официальном сообщении судебных приставов.
Суд удовлетворил иск, обязав женщину обеспечить доступ в муниципальную квартиру и передать ключи от входной двери для изготовления дубликатов. Приставы предупредили омичку о последствиях за неисполнение решения суда. После предупреждения женщина предоставила доступ в квартиру и передала ключи, добавили в пресс-службе.