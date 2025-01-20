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Сергей Кравчук: мы обновили парк специализированной техники более чем на 50%

Новую снегоуборочную технику презентовали мэру Хабаровска. Автопарк пополнили 5 комбинированных дорожных машин.

Источник: SuperOmsk.ru

Новую снегоуборочную технику презентовали мэру Хабаровска. Автопарк пополнили 5 комбинированных дорожных машин.

Это техника российского производства — а значит, с импортозамещением сложностей не возникнет. Из Нижнего Новгорода до Хабаровска машины добирались своим ходом. Такая спецтехника предназначена для работы на узких улицах и тротуарах, внутридворовых территориях.

«Я хочу сказать спасибо губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину. Я обратился к нему с просьбой выделить дополнительное финансирование на приобретение дорожной уборочной техники. Из краевого бюджета он выделил 50 миллионов рублей на покупку 5 машин», — поблагодарил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Комбинированные дорожные машины оснащены возможностью смены оборудования и могут выполнять несколько функций. Например, в летнее время года — поливать газон, чистить улицы от грязи и пыли. А зимой машина очищает дороги от снега и разбрасывает песчано-соляную смесь.

Уборочную спецтехнику распределят между муниципальными учреждениями: «Южное», «Север» и «Восток».

«На сегодняшний день мы обновили парк специализированной техники более чем на 50% — дорожные машины готовы к работе, и они работают. Старую технику пока не списываем, будем ее ремонтировать. Она останется стоять как неприкосновенный запас на случай непредвиденных ситуаций: обильные осадки, чрезвычайные ситуации. Или, по необходимости, будем отдавать ее в аренду для других хозяйствующих субъектов», — сообщил Сергей Кравчук.

Всего автопарк пополнился на 20 новых единиц техники. На 15 единиц техники было выделено порядка 130 миллионов из муниципального бюджета.

«Мы на этом не останавливаемся — Хабаровску также нужны еще пылесосы для уборки города — вместе с депутатами городской думы мы планируем найти возможность, чтобы приобрести пару пылесосов для уборки города», — сказал Сергей Кравчук.

По-прежнему остро стоит вопрос кадрового дефицита водителей специализированной техники. Для привлечения новых кадров и удержания действующих им увеличили заработную плату посредством аккордно-премиальной системы, выдается служебное жилье.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.