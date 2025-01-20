Сергей Кравчук: мы обновили парк специализированной техники более чем на 50%

«На сегодняшний день мы обновили парк специализированной техники более чем на 50% — дорожные машины готовы к работе, и они работают. Старую технику пока не списываем, будем ее ремонтировать. Она останется стоять как неприкосновенный запас на случай непредвиденных ситуаций: обильные осадки, чрезвычайные ситуации. Или, по необходимости, будем отдавать ее в аренду для других хозяйствующих субъектов», — сообщил Сергей Кравчук.