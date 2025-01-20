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Нижегородцы смогут отследить своих детей на уроках через сервис «Школы»

Он доступен в приложении «Мой Нижний Новгород».

Жителям Нижнего Новгорода стал доступен новый сервис «Школы». С его помощью родители могут узнать, когда ребенок пришел на уроки и когда вышел из школы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Сервис работает на базе мобильного приложения «Мой Нижний Новгород». Получать информацию можно онлайн. Данные о посещаемости школы будут доступны пользователям после авторизации через портал «Госуслуги».

С возможностями приложения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы писали, что приложение «Мой Нижний Новгород» сообщит горожанам о ремонте у их домов.

образование