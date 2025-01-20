Жителя Иркутска осудили на 15 лет за убийство инкассатора в 2011 году

В Иркутске осудили организатора разбоя, совершённого в 2011 году, в результате которого был убит инкассатор. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
«В 2011 году трое мужчин, находясь на улице Байкальской в Иркутске, совершили разбойное нападение на инкассатора — заместителя директора пассажирской компании. Один из мужчин несколько раз выстрелил в 48-летнего потерпевшего из пистолета с глушителем. После этого злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 миллионов рублей», — рассказали АиФ-Иркутск в СК.
Нападавшие скрылись на машине, которую сожгли в лесу. В этот же день потерпевший умер в больнице. После произошедшего завели уголовное дело, но следователи приостановили его из-за того, что не удалось установить преступников.
Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2022 году сотрудники СК и полиции установили мужчин, которые убили инкассатора. По решению суда 41-летний житель Иркутска признан виновным. Он отправится в колонию строгого режима на 15 лет.
Ранее суд вынес приговор одному из соучастников. Он был осуждён на 5 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. В отношении еще одного соучастника дело выделено в отдельное производство.