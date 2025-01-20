Жителя Иркутска осудили на 15 лет за убийство инкассатора в 2011 году

«В 2011 году трое мужчин, находясь на улице Байкальской в Иркутске, совершили разбойное нападение на инкассатора — заместителя директора пассажирской компании. Один из мужчин несколько раз выстрелил в 48-летнего потерпевшего из пистолета с глушителем. После этого злоумышленники похитили сумку, в которой находилось более 2 миллионов рублей», — рассказали АиФ-Иркутск в СК.