Хабаровским девятиклассникам сдавать итоговые экзамены может стать проще

Депутаты Госдумы России предложили убрать из перечня обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников предметы по выбору. Если инициативу одобрят, школьники, планирующие поступать в организации специального профессионального образования, будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Систему могут опробовать в этом году в школах пяти пилотных регионов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».
Сейчас девятиклассники сдают четыре обязательных ОГЭ: русский язык, математику и два предмета по выбору. Выпускники, сдавшие их успешно, продолжают обучение в школе или уходят в организации СПО. Конкурсный отбор на бюджетные места проходит по среднему баллу аттестата, а значит, выбранные для сдачи на ОГЭ предметы и оценки за них неважны.
Авторы законопроекта уверены, что уменьшение количества экзаменов повысит популярность обучения в учреждениях среднего профессионального образования.