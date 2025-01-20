Хабаровским девятиклассникам сдавать итоговые экзамены может стать проще

Сейчас девятиклассники сдают четыре обязательных ОГЭ: русский язык, математику и два предмета по выбору. Выпускники, сдавшие их успешно, продолжают обучение в школе или уходят в организации СПО. Конкурсный отбор на бюджетные места проходит по среднему баллу аттестата, а значит, выбранные для сдачи на ОГЭ предметы и оценки за них неважны.