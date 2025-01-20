Житель Нижнеингашского района отсудил деньги за навязанные автосалоном услуги

Житель Нижнеингашского района отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги. Как рассказали в Роспотребнадзоре, мужчина хотел купить автомобиль и намеревался оплатить часть стоимости через оформление кредита — для этого ему внушили, что нужно также заключить дополнительный договор за 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что это было необязательно, и покупатель направил в салон заявление с просьбой вернуть деньги, но продавец это проигнорировал.