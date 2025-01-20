Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Нижнеингашского района отсудил деньги за навязанные автосалоном услуги

Мужчину убедили оформить ненужный договор за 100 тысяч рублей.

Источник: AP 2024

Житель Нижнеингашского района отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги. Как рассказали в Роспотребнадзоре, мужчина хотел купить автомобиль и намеревался оплатить часть стоимости через оформление кредита — для этого ему внушили, что нужно также заключить дополнительный договор за 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что это было необязательно, и покупатель направил в салон заявление с просьбой вернуть деньги, но продавец это проигнорировал.

В итоге покупатель направил иск в суд, и салон обязали вернуть мужчине 157,5 тысяч рублей: вместе с ценой ненужного договора в сумму также вошли штраф и компенсация морального ущерба.