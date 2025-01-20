Первый измельчитель мусора в РФ создал житель Приморского края

В Приморье местный житель создал первый измельчитель мусора в РФ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, что его производительность может достигать 50 тонн в час. Прибор создал предприниматель из Приморского края Илья Голдаев. Он является участником регионального проекта «Развитие» при поддержке краевого центра «Мой бизнес». По словам самого создателя, данный прибор может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом.
Также добавляется, что разработка сможет помочь восстановить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, измельченный с помощью шредера асфальт может пригодиться для устройства новых дорог.
На данный момент в стране нет аналогов машины с такой производительностью.