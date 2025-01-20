Первый измельчитель мусора в РФ создал житель Приморского края

Уточняется, что его производительность может достигать 50 тонн в час. Прибор создал предприниматель из Приморского края Илья Голдаев. Он является участником регионального проекта «Развитие» при поддержке краевого центра «Мой бизнес». По словам самого создателя, данный прибор может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом.