Первый самолет из Калининграда в Апатиты полетит 31 января

Новое направление по маршруту Калининград — Апатиты будет активно с 31 января. Именно в конце месяца перевозчик совершит первый рейс, время в пути составит 2 часа 55 минут.
Как сообщает пресс-служба «Храброво», рейсы будут выполнять дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Отмечается, что на новом направлении для всех граждан РФ доступны субсидированный билеты.
Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказывал о том, что из Калининграда запускают авиаперелеты в Апатиты, на самый высокогорный курорт Северо-Запада России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава министерства.