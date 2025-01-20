Первый самолет из Калининграда в Апатиты полетит 31 января

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказывал о том, что из Калининграда запускают авиаперелеты в Апатиты, на самый высокогорный курорт Северо-Запада России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава министерства.