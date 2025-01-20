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Первый самолет из Калининграда в Апатиты полетит 31 января

Рейсы будут совершать дважды в неделю.

Новое направление по маршруту Калининград — Апатиты будет активно с 31 января. Именно в конце месяца перевозчик совершит первый рейс, время в пути составит 2 часа 55 минут.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», рейсы будут выполнять дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что на новом направлении для всех граждан РФ доступны субсидированный билеты.

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказывал о том, что из Калининграда запускают авиаперелеты в Апатиты, на самый высокогорный курорт Северо-Запада России. Об этом в своем телеграм-канале написал глава министерства.