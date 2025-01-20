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В Башкирии число зараженных коронавирусом выросло на 69 человек

Озвучены свежие данные.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросло число заражений ковидом. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин, за минувшую неделю в республике диагностировано 69 фактов заболевания коронавирусом.

Всего к сегодняшнему дню на амбулаторном лечении находятся 709 человек, в больнице лечатся 92, уточнил министр.

По его словам, коэффициент заболеваемости ковидом в Башкирии составляет 0,9.

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