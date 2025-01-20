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В Новосибирске проверили элитный лицей «Надежда Сибири» после жалоб

Родители говорили о частой смене педагогов и перегруженной программе.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Новосибирска провела проверку лицея № 22 «Надежда Сибири», на который поступили жалобы — родители учеников сообщили о частой смене педагогов и перегруженной образовательной программе.

По данным «Сиб.фм», ранее многодетный отец рассказал, что образовательная программа лицея рассчитана на одарённых детей. С этим он связал увольнения учителей.

Портал передал комментарий Департамента образования по ситуации. Отмечается, что смена педагогического коллектива укладывается в средний уровень: за учебный год 2023/2024 по собственной инициативе уволились 19 учителей, а приняты на работу — 31. Всего в коллективе 174 человека.

Также указано, что образовательная программа отвечает требованиям закона. Тем не менее, директору Ларисе Потеряевой рекомендовали усилить кадровую работу, а также беседовать с родителями школьников. Отношения с семьями учащихся должны быть партнёрскими, уверены в департаменте.

Конфликты и споры разрешаются на специальной комиссии.

образование