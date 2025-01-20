В Новосибирске проверили элитный лицей «Надежда Сибири» после жалоб

Мэрия Новосибирска провела проверку лицея № 22 «Надежда Сибири», на который поступили жалобы — родители учеников сообщили о частой смене педагогов и перегруженной образовательной программе.
По данным «Сиб.фм», ранее многодетный отец рассказал, что образовательная программа лицея рассчитана на одарённых детей. С этим он связал увольнения учителей.
Портал передал комментарий Департамента образования по ситуации. Отмечается, что смена педагогического коллектива укладывается в средний уровень: за учебный год 2023/2024 по собственной инициативе уволились 19 учителей, а приняты на работу — 31. Всего в коллективе 174 человека.
Также указано, что образовательная программа отвечает требованиям закона. Тем не менее, директору Ларисе Потеряевой рекомендовали усилить кадровую работу, а также беседовать с родителями школьников. Отношения с семьями учащихся должны быть партнёрскими, уверены в департаменте.
Конфликты и споры разрешаются на специальной комиссии.