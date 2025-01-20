В Новосибирске проверили элитный лицей «Надежда Сибири» после жалоб

Также указано, что образовательная программа отвечает требованиям закона. Тем не менее, директору Ларисе Потеряевой рекомендовали усилить кадровую работу, а также беседовать с родителями школьников. Отношения с семьями учащихся должны быть партнёрскими, уверены в департаменте.