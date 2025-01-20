Сомнения в излечении от Covid-19 могут усилить психосоматические отклонения

Научный сотрудник ЮУрГУ Максим Лапшин рассказал, что исследование проводилось в 33 российских регионах, в нем приняли участие 10 205 человек. Учитывались пол, возраст, уровень образования, история болезни Covid-19, оценка состояния собственного здоровья, страх перед инфекцией и некоторые другие характеристики. Из принявших участие в исследовании людей только 16,8% перенесли коронавирус бесследно. У большинства наблюдаются серьезные проблемы с желудком или кишечником, боли в спине, руках, ногах или суставах, головные боли, чувство усталости или упадок сил, проблемы со сном в сочетании с выраженным головокружением и чрезвычайно сильными болями в груди или одышкой.