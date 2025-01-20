Сомнения в излечении от Covid-19 могут усилить психосоматические отклонения

ЧЕЛЯБИНСК, 20 января. /ТАСС/. Людям, перенесшим Covid-19, не следует сомневаться в выздоровлении, иначе могут усилиться психосоматические отклонения. К такому выводу пришли российские ученые по итогам изучения 10,2 тыс. человек в 33 регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
Полученные в ходе исследования данные могут служить основой для разработки рекомендаций со стороны психологов, пояснили в вузе.
«В России мало научных работ на тему стресса после пандемии Covid-19. Поэтому ученые ЮУрГУ активно участвовали в исследовании по распространению соматической нагрузки в России. Одним из выводов этого исследования стало обоснованное понимание того, что самооценка здоровья пациентов, перенесших Covid-19, является сильным сопутствующем фактором для соматических и психологических отклонений, то есть соматические симптомы усугубляются, когда человек сомневается в своем здоровье», — сказали в пресс-службе.
В вузе отметили, что при этом более неустойчивы в напряженной ситуации оказались девушки. Они чаще сообщали о симптомах тревоги, избегания, депрессии. В целом, когда результаты сравнили с заграничными исследованиями, то стало понятно, что уровень соматических и психологических отклонений среди россиян, перенесших Covid-19, выше, чем среди французов и немцев.
Научный сотрудник ЮУрГУ Максим Лапшин рассказал, что исследование проводилось в 33 российских регионах, в нем приняли участие 10 205 человек. Учитывались пол, возраст, уровень образования, история болезни Covid-19, оценка состояния собственного здоровья, страх перед инфекцией и некоторые другие характеристики. Из принявших участие в исследовании людей только 16,8% перенесли коронавирус бесследно. У большинства наблюдаются серьезные проблемы с желудком или кишечником, боли в спине, руках, ногах или суставах, головные боли, чувство усталости или упадок сил, проблемы со сном в сочетании с выраженным головокружением и чрезвычайно сильными болями в груди или одышкой.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».