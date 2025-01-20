Скончался врач футбольного клуба «Пари НН» Владимир Коробейников

Владимир Коробейников родился в 1966 году в городе Шахунья Нижегородской области. Окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию. Работал в МФК «Чайка» (Нижний Новгород), ФК «Энергетик» (Урень), ФК «Семенов», «Химик» (Дзержинск), «Зенит» (Пенза), «Волна» (Нижегородская область). С июня 2022 года был врачом молодежной команды «Пари НН», затем перешел в «Пари НН-2».
«Владимир Сергеевич был очень добрым и светлым человеком. У него было много друзей. Он прекрасно пел и играл на гитаре. Спасибо, доктор. Вечная тебе память», — написал господин Мелик-Гусейнов.