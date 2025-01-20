Маршрутка № 74 в Новосибирске «порадовала» пассажиров новыми ценами

Ксения Сухина отмечает: «Удивилась, что такая маршрутка вообще существует. Но раньше в Академгородок можно было добраться только на электричке, и тратили столько же денег, если не больше, — доехать до Матвеевки и плюс пересадка на другой автобус или электричку. Считаю, что наличие такого маршрута — это роскошь. Везде “оптимизация”, считается, что 2 пересадки — это норма».