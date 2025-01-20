Маршрутка № 74 в Новосибирске «порадовала» пассажиров новыми ценами

В Новосибирске стоимость проезда в маршрутном такси № 74 выросла до 60 рублей с 20 января. Об этом стало известно из поста в паблике «Моя Первомайка». В компании перевозчика связывают повышение цен с подорожанием топлива и автозапчастей. Маршрут № 74 курсирует от улицы Твардовского (КСМ) до Академгородка.
Тем временем, жители города активно обсуждают это повышение в социальных сетях. Многие пассажиры недовольны резким ростом цен.
Анастасия Тихомирова возмущается: «Не успели мы опомниться после последнего повышения, как маршрутка № 74 снова радует нас новыми ценами. 60 рублей до Академгородка — это уже слишком! Почему тарифы растут так резко? Где гарантии, что качество обслуживания улучшится?».
Однако есть и те, кто видит в этой ситуации положительные стороны.
Ксения Сухина отмечает: «Удивилась, что такая маршрутка вообще существует. Но раньше в Академгородок можно было добраться только на электричке, и тратили столько же денег, если не больше, — доехать до Матвеевки и плюс пересадка на другой автобус или электричку. Считаю, что наличие такого маршрута — это роскошь. Везде “оптимизация”, считается, что 2 пересадки — это норма».
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске с 23 декабря выросли цены на проезд в общественном транспорте.
Глеб Хаистов.