У воронежского «Факела» новый тренер

В своем тренерском багаже Бураев имеет опыт работы в медицинском штабе родной владикавказской «Алании», где он занимался восстановлением и реабилитацией футболистов после травм и нагрузок. Кроме того, он зарекомендовал себя как специалист по физподготовке, помогая готовиться к крупным соревнованиям спортсменам в других видах спорта. Под его руководством к Олимпийским играм готовились тхэквондист Георгий Гурциев, дзюдоистка Мадина Таймазова и борец Артур Найфонов. Также Бураев занимался подготовкой боксера Мурата Гассиева к его боям.