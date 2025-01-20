У воронежского «Факела» новый тренер

В тренерском штабе воронежского футбольного клуба «Факел» произошло пополнение — к команде присоединился Ацамаз Бураев, специалист по реабилитации. Этот 34-летний специалист имеет за плечами богатый опыт как профессиональный футболист и как тренер по физической подготовке в различных видах спорта.
Бураев, в прошлом нападающий, известен своими выступлениями за ряд российских и зарубежных клубов. Он играл за «Автодор», владикавказскую «Аланию» (ранее «Спартак»), «Машук-КМВ», «Луч-Энергию», а также выступал в армянских клубах «Гандзасар», «Бананц», «Алашкерт» и казахстанском «Жетысу». В молодости он также привлекался в юниорскую сборную России. Завершив игровую карьеру в 2018 году, Ацамаз Бураев перешел на тренерскую работу, проявив себя в области физической подготовки и реабилитации спортсменов.
В своем тренерском багаже Бураев имеет опыт работы в медицинском штабе родной владикавказской «Алании», где он занимался восстановлением и реабилитацией футболистов после травм и нагрузок. Кроме того, он зарекомендовал себя как специалист по физподготовке, помогая готовиться к крупным соревнованиям спортсменам в других видах спорта. Под его руководством к Олимпийским играм готовились тхэквондист Георгий Гурциев, дзюдоистка Мадина Таймазова и борец Артур Найфонов. Также Бураев занимался подготовкой боксера Мурата Гассиева к его боям.
Приход Ацамаза Бураева в «Факел» является значительным усилением для тренерского штаба. Его опыт и знания в области реабилитации и физической подготовки помогут футболистам воронежского клуба максимально раскрыть свой потенциал и избежать травм. Важно отметить, что Бураев постоянно повышает свою квалификацию: он уже имеет тренерскую лицензию C-UEFA и в настоящее время проходит обучение на тренера по физической подготовке. Это говорит о его стремлении к развитию и совершенствованию своих навыков.
Таким образом, «Факел» получил в свое распоряжение не только опытного специалиста, но и человека, который заинтересован в постоянном обучении и развитии. Приход Бураева в воронежский клуб может стать важным шагом на пути к достижению новых спортивных вершин и позволит «Факелу» улучшить подготовку своих игроков и снизить риск получения травм. Этот трансфер демонстрирует стремление клуба к профессиональному развитию и повышению качества подготовки спортсменов.