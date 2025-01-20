Лазерное шоу и звезда в программе: как отметят 80-летие Победы во Владивостоке

В феврале во Владивостоке стартует подготовка к 80-летию Победы: город украсят баннеры, флаги и тематические стенды. Празднование охватит не только центральную площадь, но и прилегающие городские скверы и включит в себя как традиционные, так и новые форматы. Администрация города подготовила масштабную программу (0+), посвященную великой дате. Подробнее об этом — в материале ИА PrimaMedia.
Начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро рассказала, что в ближайшее время по всему городу планируется разместить более 100 баннерных конструкций на цифровых мониторах, а также установить праздничные растяжки на трех ключевых транспортных переходах: на въезде и выезде в районе Зари, на проспекте 100-летия Владивостока и улице Гоголя. Кроме того, тематическое оформление появится и в общественном транспорте. В автобусах будут транслироваться цифровые баннеры, выполненные в тематической стилистике. Особое внимание уделят гостевому маршруту — вдоль него планируется установить 485 консолей с соответствующим оформлением. На фасадах зданий появятся стенды с изображениями орденов Победы.
После 1 мая улица Светланская преобразится — от музея Арсеньева до кинотеатра «Уссури» установят специальные тумбы с 24 флагами. Особое внимание специалистов будет уделено приведению в надлежащее состояние объектов культурного наследия — всего 22 памятника.
Утром 9 Мая запланирована традиционная церемония возложения цветов к Памятнику морякам торгового флота. В 10.00 на улице Светланской начнется военный парад. Для удобства гостей будут установлены специальные тумбы, число сидячих мест в этом году увеличат до 500.
Праздничные мероприятия включат адресное поздравление ветеранов на дому, 14 человек получат персональное внимание. Концертные программы пройдут не только в центре Владивостока, но и на островах Русском и Попова, а также в поселке Трудовое и микрорайоне Снеговая Падь, где проживает большое количество семей военнослужащих. Одним из ключевых событий празднования станет прибытие ретро-поезда «Победа». В целях безопасности пока планируется, что встреча легендарного состава пройдет на железнодорожном вокзале Владивостока.
Планируется, что днём на центральной площади выступят коллектив Владивостокской епархии, артисты Театра имени М. Горького и Театра молодежи. Вечером праздник продолжится выступлением приглашенной звезды и завершится грандиозным праздничным салютом. По поручению губернатора края Олега Кожемяко, программа Дня Победы будет интереснее и масштабнее, чем в предыдущие годы. Запланированы лазерная трансляция и лазерное световое представление.
Вопрос проведения традиционного шествия «Бессмертный полк» (0+) пока остается открытым. Окончательное решение будет принято за 7−5 дней до мероприятия в зависимости от рекомендаций по безопасности. Всего в крае запланировано более 1,5 тысячи мероприятий, приуроченных к празднику.