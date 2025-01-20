Лазерное шоу и звезда в программе: как отметят 80-летие Победы во Владивостоке

Начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро рассказала, что в ближайшее время по всему городу планируется разместить более 100 баннерных конструкций на цифровых мониторах, а также установить праздничные растяжки на трех ключевых транспортных переходах: на въезде и выезде в районе Зари, на проспекте 100-летия Владивостока и улице Гоголя. Кроме того, тематическое оформление появится и в общественном транспорте. В автобусах будут транслироваться цифровые баннеры, выполненные в тематической стилистике. Особое внимание уделят гостевому маршруту — вдоль него планируется установить 485 консолей с соответствующим оформлением. На фасадах зданий появятся стенды с изображениями орденов Победы.