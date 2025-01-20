Главный онколог Минска рассказал, какая выживаемость при раке

При этом летальность в течение года после того, как пациенту установили онкодиагноз, составляет 17%. Для сравнения: 30 лет назад этот показатель достигал 50%. Это значит, что сейчас рак выявляют на более ранних стадиях, а также усовершенствовалось лечение заболевания.
30 лет назад на учете в Минском онкодиспансере состояло чуть меньше 19 тыс. пациентов. Сейчас — 88,7 тыс.
К 2040 году планируется одногодичную летальность с 17% сократить до 14%, а пятилетнюю и более выживаемость с 60% увеличить до 70%.
В 2023 году в Беларуси выявили около 57 тыс. новых случаев рака разной локализации.