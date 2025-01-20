Главный онколог Минска рассказал, какая выживаемость при раке

При этом летальность в течение года после того, как пациенту установили онкодиагноз, составляет 17%. Для сравнения: 30 лет назад этот показатель достигал 50%. Это значит, что сейчас рак выявляют на более ранних стадиях, а также усовершенствовалось лечение заболевания.