Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный онколог Минска рассказал, какая выживаемость при раке

Более 60% онкопациентов Минска живут пять и более лет. Считается, что за это время человек входит в стойкую ремиссию. Данные в эфире СТВ озвучил﻿ главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович.

При этом летальность в течение года после того, как пациенту установили онкодиагноз, составляет 17%. Для сравнения: 30 лет назад этот показатель достигал 50%. Это значит, что сейчас рак выявляют на более ранних стадиях, а также усовершенствовалось лечение заболевания.

30 лет назад на учете в Минском онкодиспансере состояло чуть меньше 19 тыс. пациентов. Сейчас — 88,7 тыс.

К 2040 году планируется одногодичную летальность с 17% сократить до 14%, а пятилетнюю и более выживаемость с 60% увеличить до 70%.

В 2023 году в Беларуси выявили около 57 тыс. новых случаев рака разной локализации.

медицина
здоровье