«Изредка перечислял от 1 до 4 рублей». Минчанин накопил 6200 рублей долга по алиментам на содержание дочери

Минчанин задолжал 6200 рублей алиментов на дочь, перечисляя от 1 до 4 рублей. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в пресс-службе прокуратуры Московского района.
Говорится, что у 41-летнего жителя Минска есть дочь 2006 года рождения, с матерью которой он давно в разводе. В судебном постановлении сказано, что с сентября 2008 года в пользу бывшей жены минчанин должен выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако мужчина делал это нерегулярно. Согласно данным, в июле 2024 года задолженность составила около 6200 рублей.
Осенью 2023 года бывшая супруга обратилась в Московский РОСК Минска с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности. После этого, минчанин, намереваясь избежать ответственности, стал изредка переводить на банковскую карту бывшей жены в счет уплаты алиментов суммы от 1 до 4 рублей. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.
Заместитель прокурора Московского района Петр Антоник отметил, что суд признал мужчину виновным в уклонении родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей и на основании части 1 статьи 174 Уголовного кодекса назначил наказание в видео общественных работ на срок 360 часов.
Тем временем в Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение.
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