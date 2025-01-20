«Изредка перечислял от 1 до 4 рублей». Минчанин накопил 6200 рублей долга по алиментам на содержание дочери

Говорится, что у 41-летнего жителя Минска есть дочь 2006 года рождения, с матерью которой он давно в разводе. В судебном постановлении сказано, что с сентября 2008 года в пользу бывшей жены минчанин должен выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако мужчина делал это нерегулярно. Согласно данным, в июле 2024 года задолженность составила около 6200 рублей.