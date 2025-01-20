Количество преступлений уменьшилось в Иркутской области за 2024 год

— По данным МВД, в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений, — поделились эксперты.