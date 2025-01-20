Количество преступлений уменьшилось в Иркутской области за 2024 год

Количество преступлений сократилось в Иркутской области за 2024 год. По данным исследования РИА Новости, регион занял 56 строчку в рейтинге по уровню преступности в России. Так, по сравнению с 2023 годом за 2024 преступления сократились на 2,1%.
— По данным МВД, в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений, — поделились эксперты.
Также по данным экспертов, 156 случаев преступлений на 10 тысяч жителей региона зафиксировали в 2024 году, а тяжких и особо тяжких — 44. Что касается лидеров рейтинга, то первую строчку заняла Чеченская республика. Следом идут Ингушетия и Дагестан. А вот на последних позициях расположились республика Карелия, Ненецкий автономный округ и республика Алтай.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе в ДТП пострадали водитель и ребенок.