Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в Ростовской области за год

В Ростовской области за 2024 год увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, но общее число нарушений закона при этом снизилось. Об этом можно судить по рейтингу на сайте РИА Новости.
Ростовская область оказалась на 35 месте списка. Всего за отчетный период в регионе произошло 125,2 преступления на 10 тысяч человек, и это на 4,6% меньше, чем в 2023 году. Однако отдельно в категории тяжких и особо тяжких преступлений произошел рост: 36,7 криминальных случая на 10 тысяч человек, что на 1,9% больше прошлогоднего показателя.
Добавим, всего по России за 2024 год зарегистрировали 1911,3 тысячи преступлений, и это на 1,8% меньше, чем годом ранее. В первую тройку лидеров с наилучшими показателями вошли Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. Последние строки рейтинга заняли Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.