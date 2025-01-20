Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в Ростовской области за год

Ростовская область оказалась на 35 месте списка. Всего за отчетный период в регионе произошло 125,2 преступления на 10 тысяч человек, и это на 4,6% меньше, чем в 2023 году. Однако отдельно в категории тяжких и особо тяжких преступлений произошел рост: 36,7 криминальных случая на 10 тысяч человек, что на 1,9% больше прошлогоднего показателя.