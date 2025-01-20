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Жители Нижнего Тагила стали чаще ездить на трамваях

За год этим видом общественного транспорта горожане воспользовались 13,5 миллиона раз.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год трамваями Нижнего Тагила воспользовались 13 458 469 пассажиров, большая часть из которых оплатили проезд по полному тарифу. Этот показатель на 93 тысячи пассажиров больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.

Услугами муниципальных автобусов в прошлом году воспользовались почти 4 миллиона человек. Всего на муниципальном транспорте Нижнего Тагила в 2024 году проехали 17 257 226 пассажиров.

В пресс-службе «Тагильского трамвая» рассказывают, что цены на расходные материалы и запчасти растут быстрее, чем повышается плата за проезд. Рост числа пассажиров позволяет сократить эту разницу в суммах.