Жители Нижнего Тагила стали чаще ездить на трамваях

За 2024 год трамваями Нижнего Тагила воспользовались 13 458 469 пассажиров, большая часть из которых оплатили проезд по полному тарифу. Этот показатель на 93 тысячи пассажиров больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал Тагил. Лайф.