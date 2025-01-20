В Пермском крае с января 2025 года увеличился прожиточный минимум

В Пермском крае с января 2025 года установили новый прожиточный минимум. Об этом сообщили в отделении СФР по региону.
Теперь прожиточный минимум на душу населения составляет 16 314 рублей, для трудоспособного населения — 17 782 рубля, для пенсионеров — 14 030 рублей, а для детей — 15 825 рублей.
Вместе с прожиточным минимумом изменились и размеры единого пособия, пособия в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Более подробно с каждой категорией выплат можно ознакомиться на сайте социального фонда России.