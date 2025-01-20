В Челябинской области отремонтируют 172 километра дорог

Проект получил название «Инфраструктура для жизни». Он будет действовать на Южном Урале вместо прежнего («Безопасные качественные дороги»). При этом смена нацпроектов никак не отразится на работах, которые уже начались на объектах в прошлые годы.
В 2025 году на территории Челябинской области обновление коснется 172 километров дорог. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона уточнили, что работы продолжатся на ряде объектов регионального значения.
В частности, речь идет о начатом в прошлом году строительстве дороги «Красное Поле-Полетаево», которая будет соединять трассу «Челябинск-Харлуши» и «Шершни-Северный». Напомним, что этот отрезок будет включен в «малый обход Челябинска» и сможет облегчить жизнь жителям поселков, которые находятся за Шершнями — «Западный», «Малиновка» и «Белый Хутор». Сейчас же пока транспорту приходится проезжать через кольцо и плотину — это самый короткий путь.
В этом году продолжится капитальный ремонт дорог «Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное», «Халитово-Баязитова» и «Новокаолиновый-Кизилчилик-Песчанка». Если говорить о последнем объекте, то это — не менее важный объект для региона. Именно по этой дороге можно попасть в поселок Новокаолиновый (здесь находится «Новокаолиновый Горно-обогатительный комбинат»), а также на Новокаолиновый карьер — а это популярное туристическое место.
В перечне дорог, которые также ждет обновление в текущем году, находится и трасса «Октябрьский-Крутоярский-Петровский». В планы также включили дороги «Челябинск-Октябрьское», «Сугояк-Кирды», «Кыштым-Тайгинка-Сайма», «Катав-Ивановск-Шарлаш», «Подовинное-Каракульское».
По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, регион за пять лет существования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» наработал богатый опыт. Теперь же предстоит не только завершить ранее начатые работы, но и реализовывать новые, при этом не снижая темпов работы.