В Челябинской области отремонтируют 172 километра дорог

В этом году продолжится капитальный ремонт дорог «Нижнеусцелемово-Кидыш-Степное», «Халитово-Баязитова» и «Новокаолиновый-Кизилчилик-Песчанка». Если говорить о последнем объекте, то это — не менее важный объект для региона. Именно по этой дороге можно попасть в поселок Новокаолиновый (здесь находится «Новокаолиновый Горно-обогатительный комбинат»), а также на Новокаолиновый карьер — а это популярное туристическое место.