Волгоградцам рассказали о пользе и вреде сыра

Сыр — один из самых удивительных продуктов в мире, его история насчитывает более семи тысячелетий. Сыр является одним из популярных молочных продуктов среди обычных потребителей и гурманов.
О его пользе и вреде рассказали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Несмотря на то, что сейчас в мире насчитывается более 2000 видов сыра и каждый день появляются новые, все они делятся на восемь основных типов: сычужные, твердые, мягкие, рассольные, кисломолочные, сывороточные, копченые и с плесенью.
Каждый вид сыра производится по особой технологии из молока и сычужного фермента, при этом сыры отличаются друг от друга по форме, внешнему виду, вкусовым характеристикам, содержанию жира, плотности и составу.
Сыр содержит в себе белок, кальций, витамины A, B и D, цинк, а также аминокислоту триптофан, повышающую настроение. Кстати, употреблять сыр лучше всего с овощами, рыбой, мясом, медом, фруктами и кофе.
Однако, по мнению экспертов, перед сном сыр лучше убрать из рациона, так как он обладает способностью задерживать жидкость.
Кроме того, соленые сорта сыра надо исключить при повышенном давлении и проблемах с сердцем. Их также не стоит употреблять при заболеваниях ЖКТ, мочекаменной болезни и при похудении из-за большого количества жиров. К слову, самым полезным для худеющих считается моцарелла.
Выбирая сыр, в первую очередь следует обратить внимание на его состав. Продукт, в составе которого присутствуют такие добавки, как каррагинан (Е-407), карбоксиметилцеллюлоза (Е-466), каротины (Е-160a, b) и краситель (Е-110), лучше не приобретать.
Хранить сыр оптимально при температуре от +6 °C до +8 °C и влажности 90% в крафтовой бумаге либо в специальном контейнере с крышкой.