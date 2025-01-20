Во Владивостоке ускорили строительство соцобъектов на Патрокле и Русской

Во Владивостоке ускорили строительство социальных объектов в районе Патрокла и на улице Русской. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморья.
На Русской возводят многоквартирные дома для расселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот, в районе Патрокла — школу. На обоих объектах фиксируется сильное отставание в графике. Ранее строительные площадки посетили губернатор Олег Кожемяко и мэр города. Глава региона тогда поручил ускорить темпы работ, наладить систематический контроль и обеспечить своевременную оплату по объектам — они должны быть сданы в 2025 году.
Инспектировать ход строительства начали еженедельно. В результате работы ускорились, отставание от графика сократилось. Как отмечает губернатор, такой постоянный контроль на важных социальных объектах должен стать нормой для заказчиков и регионального минстроя.
— Мы будем спрашивать каждого, кто отвечает за сдачу таких объектов. Это касается всех муниципалитетов, — подчеркнул губернатор.