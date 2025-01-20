Во Владивостоке ускорили строительство соцобъектов на Патрокле и Русской

На Русской возводят многоквартирные дома для расселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот, в районе Патрокла — школу. На обоих объектах фиксируется сильное отставание в графике. Ранее строительные площадки посетили губернатор Олег Кожемяко и мэр города. Глава региона тогда поручил ускорить темпы работ, наладить систематический контроль и обеспечить своевременную оплату по объектам — они должны быть сданы в 2025 году.