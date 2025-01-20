Владелец «MERCEDES» попался на лжи и лишился авто в Новосибирске

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Новосибирска, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Суд установил, что 21 октября 2024 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение, вновь был задержан сотрудниками ДПС за рулем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд назначил виновному 350 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года. Однако этим дело не ограничилось.
В ходе расследования собственник автомобиля «MERCEDES BENZ», осознавая, что автомобиль может быть конфискован, попытался скрыть этот факт. Он уговорил своего знакомого дать ложные показания, выдав себя за владельца автомобиля и предоставив поддельный договор купли-продажи.
Однако дознавателю удалось установить истинного владельца автомобиля, получив подлинный экземпляр договора и доказательства оплаты. Суд, опираясь на полученные данные, принял решение о конфискации «MERCEDES BENZ GL350» в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.
Более того, действия лжесвидетеля привели к возбуждению в отношении него двух уголовных дел: за подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Ход расследования этих дел находится на контроле прокуратуры Ленинского района.