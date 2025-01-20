Владелец «MERCEDES» попался на лжи и лишился авто в Новосибирске

Более того, действия лжесвидетеля привели к возбуждению в отношении него двух уголовных дел: за подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Ход расследования этих дел находится на контроле прокуратуры Ленинского района.