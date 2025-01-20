Спасённые из разрушенного дома жительницы ДНР нашли родных в Пермском крае

Женщины, спасённые из разрушенного дома в ДНР, нашли родственников в Пермском крае, сообщает общественное движение «Народный фронт».
Речь идёт об истории, о которой организация начала рассказывать в декабре 2024 года. Тогда общественники опубликовали в соцсетях видео с двумя женщинами, которые рассказали о спасении в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. По словам пострадавших, они последними остались в доме, когда к ним пришли военные и предложили эвакуироваться.
Командир штурмового отряда «Тайфун» уговорил женщин покинуть здание, и не зря. Через пару дней в их квартиру влетел осколок, а чуть позже здание разрушила ракета. Как оказалось, спасённые были матерью и дочерью. Волонтёры выяснили, что старшая из них — уроженка Губахи.
Спустя некоторое время видео увидели и жители Прикамья. Одна из них по голосу узнала в спасённых своих родственниц. Как оказалось, они поддерживали связь до момента начала обстрела города.
После этого общественное движение и участники проекта «Вежливые люди» помогли женщинам переехать в Губаху. Сейчас жительницы ДНР обживаются на новом месте. Помочь с работой и жильём им обещают в «Народном фронте».