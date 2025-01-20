Спасённые из разрушенного дома жительницы ДНР нашли родных в Пермском крае

Речь идёт об истории, о которой организация начала рассказывать в декабре 2024 года. Тогда общественники опубликовали в соцсетях видео с двумя женщинами, которые рассказали о спасении в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. По словам пострадавших, они последними остались в доме, когда к ним пришли военные и предложили эвакуироваться.