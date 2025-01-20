В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прилеты и вылеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10:30 сняты ограничения на прилеты и вылеты воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. За этот период на запасных аэродромах совершили посадку три самолета. Они выполняли рейсы в столицу Татарстана. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, аэропорты Казани и Нижнекамска в районе шести-семи утра временно прекратили прием и отправку самолетов. Также власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА.