В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прилеты и вылеты

Временные ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. За этот период на запасных аэродромах совершили посадку три самолета. Они выполняли рейсы в столицу Татарстана. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.