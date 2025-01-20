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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прилеты и вылеты

Они вводились в целях обеспечения безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 10:30 сняты ограничения на прилеты и вылеты воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов. За этот период на запасных аэродромах совершили посадку три самолета. Они выполняли рейсы в столицу Татарстана. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, аэропорты Казани и Нижнекамска в районе шести-семи утра временно прекратили прием и отправку самолетов. Также власти Казани объяснили, почему занятия не отменяют из-за угрозы атаки БПЛА.