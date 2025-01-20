В Омске пьяный мужчина пытался проникнуть на самолёт

На рейс Омск — Москва попытался попасть 46-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения. Его поведение вызвало беспокойство, и сотрудники авиакомпании вызвали транспортную полицию.
Прибывшие полицейские быстро выяснили, что мужчина едва ориентируется в пространстве. Для безопасности пассажиров и экипажа его не пустили на борт. Освидетельствование показало 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что подтвердило сильное опьянение.
В итоге пассажира доставили в дежурную часть, а затем составили на него протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Теперь ему грозит штраф или административный арест.