Услуга «Повар на дом» становится все более популярной в Омске

В период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года спрос на эту услугу увеличился на 118%, согласно данным, предоставленным платформой «Авито Услуги». В то же время, предложение от профессиональных поваров возросло на 56%, что говорит о высокой активности на рынке.