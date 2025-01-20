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В Таганроге более 800 жителей окунулись в воду на Крещение

Мероприятие прошло без происшествий.

В Таганроге более 800 жителей окунулись в воду на Крещение. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Купель была расположена на Пушкинской набережной. По словам сити-менеджера, на Крещение в Таганроге была ветреная погода.

«Этот обряд считается символом очищения души и тела, а также укрепления здоровья. Многие верующие считают, что купание в ледяной воде в этот день приносит духовное очищение и благословение», — написала Светлана Камбулова.

Отметим, что мероприятие прошло без происшествий благодаря спецслужбам, которые находились рядом с купелями.

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