В Таганроге более 800 жителей окунулись в воду на Крещение. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
Купель была расположена на Пушкинской набережной. По словам сити-менеджера, на Крещение в Таганроге была ветреная погода.
«Этот обряд считается символом очищения души и тела, а также укрепления здоровья. Многие верующие считают, что купание в ледяной воде в этот день приносит духовное очищение и благословение», — написала Светлана Камбулова.
Отметим, что мероприятие прошло без происшествий благодаря спецслужбам, которые находились рядом с купелями.