Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2024 года

— Благодаря статусу базового вида спорта Пермского края на 2022−2026 годы плавание активно развивается. Спортсменов становится все больше, и конкуренция между ними увеличивается. Это неизбежно влечет улучшение спортивных результатов. В итоге мы видим, что год от года количество медалей у наших пловцов на внешних соревнованиях неуклонно растет, а в сборной России выступает больше пермяков.