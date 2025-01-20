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Полиция проверит блогера «Мага-торнадо» после скандальных видео с ребенком

Полиция проверит блогера «Мага-торнадо» после скандальных видео с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ваге Казарян в очередной раз попал в поле зрения полиции. На недавно опубликованных роликах блогер заставляет ребенка целовать манекен, поощряет невоспитанность мальчика. Кроме того, не стесняется в выражениях при своем ребенке, поощряет мат из уст малыша.

Полицейские назначили проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям родителей малыша.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Напомним, «Мага-торнадо» неоднократно привлекался к ответственности треш-контент, который он создает. В 2024 году на него составили административный протокол по статье мелкое хулиганство.

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