Полиция проверит блогера «Мага-торнадо» после скандальных видео с ребенком

Ваге Казарян в очередной раз попал в поле зрения полиции. На недавно опубликованных роликах блогер заставляет ребенка целовать манекен, поощряет невоспитанность мальчика. Кроме того, не стесняется в выражениях при своем ребенке, поощряет мат из уст малыша.
Полицейские назначили проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям родителей малыша.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Напомним, «Мага-торнадо» неоднократно привлекался к ответственности треш-контент, который он создает. В 2024 году на него составили административный протокол по статье мелкое хулиганство.