Полиция проверит блогера «Мага-торнадо» после скандальных видео с ребенком

Ваге Казарян в очередной раз попал в поле зрения полиции. На недавно опубликованных роликах блогер заставляет ребенка целовать манекен, поощряет невоспитанность мальчика. Кроме того, не стесняется в выражениях при своем ребенке, поощряет мат из уст малыша.