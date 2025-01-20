Огромная пробка образовалась утром на Ванеева из-за неработающего светофора

Как рассказали корреспонденту НИА «Нижний Новгород» очевидцы, заторы начинались задолго до улицы Ванеева.
Так, с 7 утра уже «стояли» улицы Шишкова, Богородского, Васюнина, а также участок улицы Бекетова. Общая протяженность пробки составила минимум 2,5 км. Многие водители пытались объехать неожиданный затор по дворам и прилегающим проездам. Ситуацию также усложняло ДТП, которое произошло около 7 утра на площади Советской.
После того, как к месту затора подъехали сотрудники Госавтоинспекции, ситуация на дороге сразу же стала улучшаться.
Ранее сообщалось, что огромная пробка образовалась из-за ДТП около «Дубков» в Нижнем Новгороде.