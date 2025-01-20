Спасатели тушат пожар в многоэтажке на улице Сурганова в Минске

Спасатели тушат пожар в многоэтажке на Сурганова в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 20 января, в понедельник, подразделения МЧС работают на месте пожара, возникшего в многоквартирном доме, расположенном по улице Сурганова в Минске.
«Наблюдается плотное задымление», — уточнили в пресс-службе.
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