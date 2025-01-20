Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели тушат пожар в многоэтажке на улице Сурганова в Минске

Сотрудники МЧС работают на месте пожара в доме, расположенном на улице Сурганова в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели тушат пожар в многоэтажке на Сурганова в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 20 января, в понедельник, подразделения МЧС работают на месте пожара, возникшего в многоквартирном доме, расположенном по улице Сурганова в Минске.

«Наблюдается плотное задымление», — уточнили в пресс-службе.

Тем временем минчанин накопил 6200 рублей долга по алиментам на содержание дочери: «Изредка перечислял от 1 до 4 рублей».

Ранее мы писали, что три автомобиля жестко столкнулись на проспекте Пушкина в Минске.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в день Иоанна Крестителя 20 января на Зимний свадебник.