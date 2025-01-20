Неделя профилактики неинфекционных заболеваний стартовала на Кубани

С 23 по 25 января мобильный комплекс краевой Станции переливания крови посетит несколько муниципалитетов. 23 января специалисты будут работать в станице Полтавской по улице Просвещения, 59. В Абинск мобильный комплекс прибудет 25 января и остановится на улице Интернациональной, 31.