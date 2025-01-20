Неделя профилактики неинфекционных заболеваний стартовала на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Профилактические акции проведут с 20 по 26 января.
20 января мероприятие «Кубань против рака» запланировано в Северском районе. 22 января в Краснодаре пройдет Школа здоровья с темой занятия «ЗОЖ. Ваше здоровье в ваших руках. Профилактика неинфекционных заболеваний». Мероприятие организуют по улице Воровского, 182.
23 января в краевом центре состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».
С 23 по 25 января мобильный комплекс краевой Станции переливания крови посетит несколько муниципалитетов. 23 января специалисты будут работать в станице Полтавской по улице Просвещения, 59. В Абинск мобильный комплекс прибудет 25 января и остановится на улице Интернациональной, 31.
25 января в Ейском районе пройдет «День здоровья». Акцию организуют под девизом «Первым делом — профилактика».
«Эффективная борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями требует комплексного подхода, включающего профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию. Особое внимание следует уделить повышению осведомленности людей о факторах риска и способах предотвращения болезней», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Андрей Сахаров.