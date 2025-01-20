В Волгограде вузы назовут правила приема в 2025 году

День 20 января стал важной датой для российских университетов и абитуриентов: все высшие учебные заведения должны были опубликовать на своих официальных сайтах правила приема на 2025/26 учебный год.
Эти правила должны соответствовать утвержденным Министерством образования и науки федеральным стандартам, а также содержать информацию о необходимых для поступления ЕГЭ по каждому направлению подготовки. Пока студенты волнуются из-за сессии, абитуриенты активно изучают сайты вузов, на которых размещены подробные инструкции.
Однако после размещения этих документов абитуриенты и их родители пережили настоящее потрясение. Основное беспокойство вызвало нововведение, которое дает вузам право требовать результаты четырех ЕГЭ для поступления. Ранее для большинства вузов было достаточно трех экзаменов. Это особенно затруднило поступление в технические вузы, где требования к предметам всегда были более строгими. Например, вузы могли требовать сдачи физики и информатики, и раньше абитуриенты могли выбирать между этими предметами. Многие выбирали информатику, считая её более доступной. Однако технические вузы были недовольны таким подходом, что не раз подчеркивали в своих заявлениях.
Теперь обсуждается возможность обязательной сдачи четырех ЕГЭ. Однако, до начала приемной кампании осталось всего несколько месяцев, и большинство школьников уже выбрали экзамены, к которым готовятся. Этот факт заставляет задуматься, не придется ли готовиться к дополнительному предмету.
Открытым заявлением о введении четырех ЕГЭ первым выступил Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе планировали сделать физику и информатику обязательными для вступительных испытаний, добавив их к русскому языку и математике. После этого в соцсетях появились обеспокоенные комментарии абитуриентов. В ответ на это ректор Михаил Гордин заявил, что в 2025 году прием на все специальности будет осуществляться по прежним правилам, то есть по трем ЕГЭ. Но для большинства направлений подготовки обязательными будут физика и математика. Для некоторых направлений абитуриенты смогут выбрать дополнительные предметы из списка: химия, биология или информатика.
Кроме того, стоит отметить изменения в правилах приема на платное обучение. Теперь университеты не могут увеличивать количество мест на платной основе после того, как они определят их число минимум за пять месяцев до зачисления. Это означает, что теперь возможно недобор на платные места, но увеличение их числа будет невозможно.