В Волгограде вузы назовут правила приема в 2025 году

Однако после размещения этих документов абитуриенты и их родители пережили настоящее потрясение. Основное беспокойство вызвало нововведение, которое дает вузам право требовать результаты четырех ЕГЭ для поступления. Ранее для большинства вузов было достаточно трех экзаменов. Это особенно затруднило поступление в технические вузы, где требования к предметам всегда были более строгими. Например, вузы могли требовать сдачи физики и информатики, и раньше абитуриенты могли выбирать между этими предметами. Многие выбирали информатику, считая её более доступной. Однако технические вузы были недовольны таким подходом, что не раз подчеркивали в своих заявлениях.