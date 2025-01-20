Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми спасатели не дали выпасть ребенку из окна на четвертом этаже

Малыш периодически открывал окно и выходил на карниз.

Источник: Комсомольская правда

В Перми спасатели спасли жизнь маленького ребенка, игравшего возле открытого окна на четвертом этаже. Подробности рассказала Пермская городская служба спасения на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об инциденте поступило на пульт оперативного дежурного от очевидца 16 января. По словам прохожего, на четвертом этаже жилого дома ребенок периодически открывал и закрывал окно, а также выходил на карниз.

Спасатели выехали на место вызова и вместе с пожарными попали в квартиру через окно. Оказалось, что малыш находился в комнате один, а его мама ненадолго вышла из квартиры по делам.

Родителей просят не оставлять детей одних дома, а также рекомендуют установить на окна замки, чтобы защитить детей от возможных опасностей.